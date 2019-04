PSG : Nike, le fair-play financier, Paris va envoyer un 2e missile !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Après le méga contrat signé avec Accor, qui va remplacer Fly Emirates sur son maillot la saison prochaine, le Paris Saint-Germain devrait avoir rapidement des bonnes nouvelles à communiquer à ceux qui craignent que le club de la capitale soit menacé par les règles très sévères du fair-play financier mises en place par l'UEFA. En effet, ce vendredi soir, RMC annonce que le PSG va signer d'ici la fin du championnat un nouveau contrat avec son équipementier, Nike. La firme américaine et les dirigeants parisiens sont en train de finaliser les détails de cette opération que fera de la firme à la virgule le fournisseur du Paris Saint-Germain bien au-delà de 2022, l'actuelle date de fin de l'engagement.

Cette opération est très importante pour le Paris SG, puisque le média affirme que le montant annuel du contrat ne sera pas loin des 75ME que Puma verse actuellement à un club comme Manchester City. Pour mémoire, Nasser Al-Khelaifi avait obtenu 25ME par an lors des dernières négociations, et ce bond en avant témoigne de l'intérêt pour Nike de rapidement sceller son avenir avec le Paris Saint-Germain, qui grâce à la collaboration avec la marque de Michael Jordan est devenu un des plus gros vendeurs sur la planète. De quoi forcément justifier cette hausse colossale, qui cette fois ne pourra pas être mise sur le dos du Qatar...