PSG : Nike en alerte, Neymar très proche du Barça ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En façade, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, et la bataille fait rage entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour essayer de trouver l'offre qui fera craquer le PSG. Mais du côté du Barça, on semble avoir une confiance assez importante dans le dossier Neymar au point de déjà travailler sur l'énorme opération de communication et de marketing autour du retour de la star brésilienne. RAC1, généralement bien informée, affirme que les dirigeants du FC Barcelone ont demandé à Nike, qui est aussi partenaire du Paris SG, de lui livrer une très grande quantité de maillots afin de pouvoir répondre à la demande qu'engendrera la signature de Neymar.

De même, un clip est actuellement en cours de préparation afin de marquer l'événement, le Barça voulant mettre les petits plats dans les grands à la fois pour évidemment tirer profit de ce retour du joueur brésilien, mais également mieux faire passer a pilule à certains supporters qui n'ont pas digéré la trahison de Neymar en 2017 lorsqu'il a choisi de filer au PSG avant de coller un procès à Barcelone pour récupérer de l'argent. Il ne reste plus qu'aux deux clubs à s'entendre, mais là c'est une autre histoire.