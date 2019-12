PSG : Nicollin membre du clan Al-Khelaïfi, ça embête Aulas

Dans : PSG.

Avant le match contre le Paris Saint-Germain ce samedi, le président de Montpellier Laurent Nicollin est revenu sur ses bonnes relations avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi.

Contrairement à beaucoup de pensionnaires de Ligue 1, Montpellier est ravi d’accueillir le Paris Saint-Germain à la Mosson. Un match face au champion de France est souvent synonyme de défaite, mais cela n’empêche pas le club héraultais de dérouler le tapis rouge aux Parisiens. En effet, le président Laurent Nicollin, à l’image de son père décédé, apprécie beaucoup son homologue Nasser Al-Khelaïfi. Quitte à s’opposer à son ami lyonnais Jean-Michel Aulas sur le sujet.

« C’est toujours un plaisir de jouer contre le PSG. C’est aussi toujours un plaisir de voir Nasser que j’apprécie énormément, a confié le dirigeant héraultais au média Le Parisien. De temps en temps on s’envoie des messages. Je suis avec beaucoup d’attention, beaucoup de joie, et parfois de déception, le parcours du PSG en Ligue des Champions. On est leurs premiers supporters. Bon, simplement je ne lui envoie plus de SMS pour les grands matchs parce que ça a fini par porter malheur. J’attendrai qu’il soit en finale… »

Le PSG, point de désaccord

« Parfois, on dit que les clubs n’aiment pas le PSG, mais c’est quand même la locomotive du championnat. C’est vrai qu’avec Jean-Michel Aulas on n’est parfois pas du tout d’accord sur nos liens par rapport au PSG, a reconnu le patron du MHSC. Nous, on est heureux et ravis que Paris soit une grande équipe européenne. Ça rejaillit sur le championnat de France. » Reste à savoir si Laurent Nicollin tiendrait le même discours si Montpellier, comme l’Olympique Lyonnais, se battait tous les ans pour une place en Ligue des Champions.