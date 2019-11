PSG : Neymar vs Griezmann, l’échange XXL du mercato ?

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra gérer plusieurs dossiers chauds puisque le club de la capitale française sera attaqué par Barcelone et par le Real Madrid, respectivement pour Neymar et pour Kylian Mbappé.

Assurément, le champion de France en titre ne pourra pas se permettre de perdre ses deux meilleurs joueurs lors de la même fenêtre de mercato. A moins de récupérer du très lourd en échange. Et c’est précisément le plan de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, à en croire les informations récoltées par le média espagnol OK-Diario. Ainsi, l’un des objectifs principaux du Paris Saint-Germain pour combler le possible départ de Neymar serait… Antoine Griezmann. En réalité, un échange serait d’ores et déjà dans les tuyaux.

Le média affirme qu’Antoine Griezmann, lassé de sa situation à Barcelone où il est ignoré par Lionel Messi, souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain l’été prochain. Cette volonté exprimée par le Français ferait bien-sûr les affaires de la direction barcelonaise, qui y voit un parfait moyen de récupérer Neymar en contrepartie. Reste à voir si cette formule emballera également le Paris Saint-Germain, qui n’a pour l’heure jamais voulu entendre parler d’un échange dans le dossier Neymar. Avec un joueur du calibre d’Antoine Griezmann dans la balance, le jugement de Leonardo pourrait évidemment être modifié. A première vue, le deal arrangerait tout le monde. Il sera désormais intéressant d'observer si dans les faits, il se concrétisera aussi facilement…