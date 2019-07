PSG : Neymar voulait déjà se barrer en 2018 !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A terme, il sera difficile pour le Paris Saint-Germain de retenir Neymar si le Brésilien veut vraiment partir.

Mais chaque jour apporte son lot de révélation, et Soccer Link, média qui suit de près l’actualité du PSG ces derniers temps, fait un aveu qui va en troubler plus d’un. En effet, selon le compte spécialisé, l’ancien barcelonais a bien l’intention de changer d’air, pour rejoindre le FC Barcelone. Jusqu’ici, ce n’est pas vraiment une surprise et il s’agit même de la tendance de ces dernières semaines. Mais en réalité, Neymar avait l’intention de lâcher le PSG dès l’été 2018, visiblement déçu de sa première saison en France.

Il voulait partir l'an dernier au Real. Cette saison, il était plus épanoui . Mais l'enchaînement : blessures + Ligue1 + problèmes extra-sportifs etc font qu'il souhaite partir cet été.



Zidane n'en veut pas. Il ne reste que le FCB. https://t.co/TCKmAUQTcn — Soccer Link (@SoccerLink_) 30 juin 2019

Il avait alors l’intention de signer au Real Madrid, le Paris SG n’ayant simplement servi que de servir de transition pour éviter de passer directement de l’un à l’autre des rivaux espagnols directement. Resté finalement dans la capitale française, il se sentait ainsi beaucoup mieux cette saison, mais la rechute de sa blessure à la cheville a fini par achever ses espoirs de réussir à Paris, et son intention est désormais de rejoindre le FC Barcelone, sachant que le Real Madrid ne veut plus de ses services, comme l’a décidé Zinedine Zidane. Autant dire que le Barça est seul sur les rangs, ce qui arrange clairement le club espagnol pour éviter de voir les enchères monter.