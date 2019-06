PSG : Neymar violeur ? Son père promet une contre-attaque rapide !

Dans : PSG, Ligue 1.

Accusé de viol par une jeune femme venue, selon elle, spécialement du Brésil après l'avoir rencontre via Instagram, Neymar n'a pas encore réagi officiellement à cette grave affaire. Mais son père n'a lui pas traîné pour dire que la star brésilienne du Paris Saint-Germain n'avait strictement rien à se reprocher et qu'il avait en sa possession les preuves que l'accusatrice mentait et qu'il allait rapidement obtenir que l'affaire se retourne contre cette dernière.

« Les conversations de cette fille avec lui montrent que c’était un piège. Neymar a pu garder les conversations. Je sais que mon fils peut être accusé de beaucoup de choses mais je connais le garçon qu’il est, l’homme qu’il est, le fils d’un père et d’une mère. Nous ferons en sorte que justice soit rendue le plus rapidement possible », a expliqué, à la télévision brésilienne, Neymar Sr, conscient que le mal est probablement déjà fait dans cette histoire. Mais il est évident que du côté du joueur du PSG va vite devoir dégainer les preuves promises par son père, sous peine de connaître des heures très difficiles alors que la Copa America se profile.