PSG : Neymar veut un retour grand luxe au Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent mercredi soir dans les tribunes du Parc des Princes, où il a assisté à la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe de France quelques heures après avoir repris l'entraînement au Camp des Loges, Neymar semble désormais très proche d'un retour. Lorsque la star brésilienne du PSG s'est blessé, c'était contre Strasbourg le 23 janvier dernier, tout avait été mis en place afin que Neymar soit de retour pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Malheureusement, le parcours du Paris SG en C1 s'est achevé avec fracas, et plus rien ne presse désormais concernant le come-back de Neymar.

Cependant, ce jeudi, l'entourage du joueur brésilien a fait quelques confidences à UOL Esporte sur le timing de la reprise de Neymar. A priori ce dernier a comme objectif principal de jouer la finale de la Coupe de France contre Rennes programmée le samedi 27 avril prochain au Stade de France. Mais d'ici là, Neymar aurait tout simplement demandé à Thomas Tuchel de ne le faire jouer que lors des matches programmés au Parc des Princes, afin de rester dans une zone de confort. Du côté du joueur brésilien, on est évidemment un peu fébrile et en restant à Paris, on pense éviter un possible accueil musclé sur un terrain adverse. Quoi qu'il en soit, c'est désormais le 21 avril, lors de la réception de Monaco à Paris, que Neymar pourrait faire son retour, au moins pour quelques minutes, histoire d'avoir un peu de temps de jeu avant la finale face à Rennes.