PSG : Neymar veut absolument faire ce cadeau au Barça

Trois jours de congés, et l'attaquant du PSG Neymar était déjà à Barcelone le week-end dernier.

L’attaquant brésilien faisait la fête dans la cité catalane pendant que ses coéquipiers se rendaient à Brest pour un match de Ligue 1. Actuellement blessé, le numéro 10 du PSG a parfaitement le droit de se déplacer où bon lui semble, et notamment dans une ville où il a gardé de bons contacts, puisqu’il a enchainé avec l’anniversaire d’une amie barcelonaise, puis celui de la femme de Luis Suarez. Un programme chargé donc, presque autant que celui qui l’attend dans les prochains jours, où il désire mettre tout en oeuvre pour revenir à 100 % à la reprise.

Cela signifie bien évidemment le match face à Lille après la trêve internationale, mais également celui d’après, sur la pelouse du Real Madrid. Et El Mundo Deportivo ne manque pas d’imagination autour de cette rencontre. Selon le journal sportif barcelonais, si Neymar veut tout casser contre le Real, ce n’est pas pour aider le PSG à prendre confiance et assurer sa première place du groupe. Ce serait plutôt pour montrer au public espagnol, et notamment aux supporters barcelonais qui ne regardent pas la Ligue 1, qu’il a toujours le niveau pour faire mal au plus grand rival du Barça, et sera donc utile au club catalan dans les années à venir. Et ce même si les Barcelonais ont appris ces dernières années à détester le PSG presque autant que le Real Madrid…