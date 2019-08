PSG : Neymar vendu, Dybala et Donnarumma priorités du PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Neymar n'a pas encore quitté le Paris Saint-Germain, loin de là même, mais Leonardo semble déjà avoir quelques idées au cas où la star brésilienne venait à partir d'ici la fin du mercato estival. En effet, selon Paris-United, le directeur sportif du PSG a ciblé deux joueurs susceptibles de signer avec le club de la capitale grâce à la manne financière libérée par la vente de Neymar et la fin de son salaire colossal. Et ces deux heureux élus ne sont pas des surprises colossales puisqu'il s'agit de Paulo Dybala, qui a refusé de quitter la Juventus pour Manchester United, et de Gianluigi Donnarumma, le gardien international de l'AC Milan. Deux joueurs dont les noms circulent depuis plusieurs semaines au Paris Saint-Germain.

Selon le site spécialisé, le scénario est presque écrit d'avance. « Si Neymar part, il faudrait ensuite que le club agisse vite sur le marché en négociant avec la Juventus (pour Paulo Dybala) et le Milan AC (pour Gianluigi Donnarumma), tout en prenant en compte le fait que les deux clubs cités vont devoir ensuite remplacer leurs joueurs. Leonardo aimerait donc changer de gardien de but, car selon ses dires, Alphonse Areola et Kevin Trapp sont des bons gardiens, mais n’ont pas le niveau suffisant pour faire passer un cap au PSG en Ligue des champions. Donnarumma a le profil voulu par Leonardo, qui a pu le voir évoluer au Milan AC. Malgré son manque d’expérience européenne, il est jugé intrinsèquement meilleur que les deux gardiens actuels du PSG », explique Paris-United, qui précise que si Neymar reste finalement au Paris Saint-Germain, alors le mercato sera probablement terminé pour le club de la capitale. Du moins concernant des joueurs de prestige.