PSG : Neymar vendu aux enchères, une idée de génie ?

Parmi les clubs susceptibles de s'offrir Neymar Jr, en plus du Real Madrid et du FC Barcelone, il y avait également Manchester United. Mais le mercato étant désormais fermé en Premier League, cette possibilité de voir le Brésilien en Angleterre cet été est à oublier définitivement. Le Paris Saint-Germain ne semble plus avoir que deux candidats pour s'offrir Neymar, à savoir les deux géants espagnols. Et pour AS, le PSG aurait décidé de laisser désormais le Real Madrid et le FC Barcelone faire des offres, l'Emir du Qatar ayant ensuite un choix final à faire, et cela à l'ultime minute du mercato estival s'il le souhaite.

C'est donc une véritable mise aux enchères de Neymar qui aurait été décidée par les dirigeants du Paris Saint-Germain, avec le secret espoir que les deux formations de Liga craquent complètement afin de ne pas lâcher la star brésilienne du PSG à un rival. La rivalité est telle entre le Real et le Barça que ce petit jeu peut fonctionner, mais il y a également le risque que très vite un des deux abandonne la partie et le fasse officiellement savoir. Cela pourrait faire baisser subitement l'intérêt pour Neymar et les offres qui vont avec aussi. Plus que d'enchères, on peut parler d'une vraie partie de poker menteur, il reste trois semaines pour savoir qui sera le gagnant, et les perdants.