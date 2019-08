PSG : Neymar vaut 1 milliard, un seul club peut payer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le feuilleton Neymar entre dans son dernier mois, puisque quoi qu'il arrive le mercato fermera ses portes dans 31 jours. Et bien malin celui qui peut dire sans hésitation où jouera la star brésilienne du Paris Saint-Germain au moment où la phase de poules de la Ligue des champions débutera en septembre. Cependant, pour certains consultants il semble évident que Neymar ne quittera pas le PSG et encore moins pour repartir deux ans plus tard au FC Barcelone. Sur la chaîne L'Equipe, Gilles Favard estime qu'une seule formation peut éventuellement avoir les reins suffisamment solides pour recruter l'attaquant du Paris SG.

Et le Spectre d'en dire plus. « Vous croyez vraiment que Leonardo n'a pas parlé avec Neymar depuis son retour ? La presse espagnole, elle veut vendre du papier, c'est comme ça qu'elle est payée. La presse dit tout un tas de conneries comme on en dit. Je suis persuadé que Barcelone alimente tout cela, mais que le club ne le veut pas. S'ils avaient voulu le faire revenir, ils l'auraient fait. Mais Neymar est une industrie, c'est 1 milliard d’euros qu'il faut. Il n'y a que Manchester United qui peut se le payer », a expliqué Gilles Favard, qui avait déjà développé cette thèse il y a quelques jours, ne voyant que les Red Devils susceptibles de payer au PSG la somme attendue par l'Emir du Qatar.