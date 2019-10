PSG : Neymar valide la révolution de Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté de nombreux joueurs hispanophones au mercato avec Pablo Sarabia, Ander Herrera, Sergio Rico (Espagne), Keylor Navas (Costa Rica) ou encore Mauro Icardi (Argentine). Assurément, cela doit parler plus Espagnol que Français dans le vestiaire du PSG. Et ce nouvel environnement plaît tout particulièrement à un joueur, selon les informations récoltées par UOL Esporte : Neymar. En effet, le média brésilien indique que depuis la fin du mercato et son retour à 100 % dans le groupe du PSG, l’ancien du FC Barcelone se sent comme un poisson dans l’eau.

Parfaitement bilingue après quatre ans en Catalogne, Neymar maîtrise totalement la langue de Cervantes, ce qui lui permet de communiquer en toute simplicité avec la quasi-totalité du vestiaire. D’autant que deux de ses grands amis au sein du vestiaire, à savoir Kylian Mbappé et Marco Verratti… parlent justement l’Espagnol et peuvent ainsi communiquer avec Neymar. Par ailleurs, le média brésilien nous apprend que Neymar n’a jamais pris un seul cours de Français, mais qu’il commence à comprendre quelques phrases dans la langue de Molière. Des informations qui devraient rassurer les supporters sur le climat qui règne dans le vestiaire, que Neymar n’a pas pollué malgré son transfert avorté au Barça. Loin de là…