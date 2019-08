PSG : Neymar va tuer Paris, le Qatar doit vite trancher !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Leonardo l'avait indiqué il y a une dizaine de jours lorsqu'il avait fait savoir que des offres étaient arrivées pour Neymar, il fallait rapidement que le Paris Saint-Germain sache à quoi s'en tenir et tranche dans le vif. Mais force est de constater que les jours passent et que la fin du mercato s'approche avec le risque pour le PSG de voir Neymar filer au dernier moment sans pouvoir recruter des renforts en contrepartie. Dans une vidéo pour Le Parisien, Dominique Sévérac estime que la blague a assez duré et qu'à Doha on doit régler d'urgence le cas Neymar, sous peine de voir la star brésilienne mettre toute la saison du Paris SG en danger.

Et le journaliste de s'expliquer. « Une ombre plane et elle pèse de plus en plus sur le mois d’août du PSG. Cette ombre, c’est bien sûr celle de Neymar dont l’hypothétique transfert continue de parasiter le début de saison parisien et pourrait même, à terme, obscurcir son horizon (...) Même si le mercato estival ne ferme que le 2 septembre, il serait bon pour la sérénité du club et de l’équipe parisienne de ne plus voir son actualité sans cesse polluée par les rumeurs et les interrogations incessantes sur le départ (ou pas) du Brésilien. Initialement, les décideurs du club de la capitale auraient souhaité mettre fin à la série Neymar avant le 8 août et le début de la saison officielle. Nous sommes déjà le 20, et rien n’a avancé », fait remarquer le journaliste du quotidien francilien.