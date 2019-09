PSG : Neymar va retourner Paris, Pierre Ménès est scotché

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un but exceptionnel contre Strasbourg il y a une semaine, Neymar a remis ça face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir en clôture de la sixième journée de L1. Buteur à la 87e minute sur un exploit individuel, l’international brésilien a évité un match nul au Paris Saint-Germain. Suffisant pour (déjà) retourner le public du Parc des Princes ? Le n°10 de Paris aura la réponse dès mercredi avec la réception de Reims. Mais pour Pierre Ménès, il est évident que les supporters franciliens seront déjà bien moins virulents à l’égard de leur star qu’une semaine et demie plus tôt contre Strasbourg où Neymar avait été hué à chaque prise de balle.

« Même s’il n’a pas tout réussi dans ce match, Neymar s’est montré le plus dangereux et a encore une fois marqué le but de la victoire dans le money time, sur un exploit individuel, avec ce crochet et cette frappe croisée du gauche dans le petit filet. Après le retourné face à Strasbourg, encore un but sublime. Cela fait deux matchs que le génie brésilien évite le 0-0 au PSG dans les dernières minutes, et quatre points directement rapportés à son équipe. J’ai comme dans l’idée qu’il sera déjà beaucoup moins sifflé lors de son prochain match au Parc… » a apprécié le consultant de Canal Plus, totalement séduit par le visage affiché par Neymar depuis son grand retour dans l’équipe du Paris Saint-Germain.