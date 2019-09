PSG : Neymar va renaître tel un Phoenix à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour à la compétition à l’occasion du match entre le Brésil et la Colombie, Neymar semble en forme. Et pour cause, le n°10 du Paris Saint-Germain s’est montré décisif avec une passe décisive et un but. De bon augure pour le club francilien, qui s’apprête à réintégrer le joueur lors de la réception de Strasbourg. Et si l’accueil du public ne sera pas forcément positif, Habib Beye estime que Neymar devra reconquérir ses supporters sur le terrain. Chose qu’il est capable de faire rapidement grâce à son énorme talent et son amour du football.

« Le plus important pour un footballeur, c’est de jouer au foot. Après, s’il le fait bien au PSG, tant mieux pour les Parisiens parce que je crois qu’il sera essentiel pour cette équipe. Après, il y aura une forme de rédemption qui va prendre quelques temps pour Neymar à travers le jeu et ses performances. Un mauvais accueil du public ? Oui, mais on disait la même chose au Brésil. Tout le monde lui pressentait quelques sifflets. Il a marqué et on a vu que le public, aujourd’hui, aime Neymar. Le monde du football aime Neymar. Alors, il y aura quelques supporters parisiens qui seront hostiles au fait qu’il porte ce maillot, mais ça va peut-être durer 2-3 semaines. Mais, le jeu va réintégrer Neymar. Sa qualité et ses performances vont le faire » estime l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. Au Brésilien d’être performant à Paris afin de retourner le Parc des Princes le plus vite possible.