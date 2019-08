PSG : Neymar va pourrir le Barça, il accuse

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après deux ans au Paris Saint-Germain, Neymar souhaite rejoindre le FC Barcelone au mercato. Des velléités de départ qui ont poussé le club catalan à faire le forcing auprès du PSG pour rapatrier l’international brésilien. Mais selon Hristo Stoichkov, joueur emblématique du FC Barcelone dans les années 1990, le club catalan est en train de pourrir son mercato et de mettre le bazar dans son vestiaire avec ce dossier qui n’en vaut pas la peine. D’autant que des joueurs comme Ivan Rakitic ou Philippe Coutinho vont sortir fragilisés de cette affaire, et c’est le Barça qui pourrait en payer les pots cassés s’ils venaient à rester au club.

« Barcelone n’a pas besoin de Neymar. Il n’a pas de place pour lui dans le onze car il y a déjà des joueurs de très grande qualité. Il y Dembélé, Griezmann, Suárez et Messi. Il va jouer où Neymar ? Neymar serait une bombe dans le vestiaire. Pour ma part, je ne veux pas qu’il revienne… Le Barcelone n’a pas d’argent pour payer le PSG. Les joueurs que le Barça offre au PSG, c’est un manque de respect… D’abord parce qu’Ivan Rakitic est un excellent travailleur, un garçon très humble qui n’a jamais baissé la garde et qui a toujours défendu les intérêts de Barcelone. Philippe Coutinho a coûté beaucoup d’argent, mais il a beaucoup de football et je le défends. J’espère qu’aucun joueur du Barça ne partira » a indiqué l’ancien Barcelonais. En résumé, Neymar est tout simplement en train de semer le KO à Paris… et au Barça.