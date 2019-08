PSG : Neymar va pleurer, l'Emir confirme un choix radical !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Tandis qu'on évoquait mercredi soir la possibilité d'une transaction à hauteur de 120ME plus Luka Modric pour envoyer Neymar au Real Madrid, la presse catalane reste toujours persuadée que la star brésilienne du Paris Saint-Germain retournera au FC Barcelone dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le Barça n'a pas les moyens de lâcher un chèque à six chiffres au PSG, sauf si Philippe Coutinho est vendu à prix d'or en Premier League, et Josep Bartomeu ne veut pas faire n'importe quoi sur le plan financier. D'autant plus que Neymar avait été sans pitié il y a deux ans au moment de quitter Barcelone pour Paris.

Mais ce jeudi, Le Parisien confirme que du côté de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo, qui ne font que respecter les consignes de Doha, où tout se décide pour Neymar, il est totalement impossible d'envisager un prêt de l'international brésilien, cette option étant fermement rejetée. Si le FC Barcelone veut s'offrir Neymar Jr, alors il faudra du cash et beaucoup de cash même, le Paris Saint-Germain n'étant évidemment pas décidé à faire le moindre cadeau aux dirigeants du Barça. Pour l'instant, aucune offre concrète n'est arrivée de la capitale de la Catalogne pour Neymar, le feuilleton risque donc de durer encore un peu. A moins que le Real Madrid de Zinedine Zidane finisse par prendre le FC Barcelone de vitesse et rafle la mise...