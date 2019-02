PSG : Neymar va déjà mieux, et si un miracle arrivait ?

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris cette semaine, blessé au 5e métatarse du pied droit lors du match de Coupe de France face à Strasbourg, Neymar sera absent 10 semaines, le Paris Saint-Germain ayant précisé que sa star brésilienne ne se fera pas opérer. Une décision prise entre le staff médical du PSG, l'entourage de Neymar et la Seleçao. Parti à Barcelone pour se faire injecter dans le pied une dose de Plasma riche en plaquettes, l'attaquant brésilien du Paris SG est déjà en revenu en France, et il a même repris vendredi le chemin du Camp des Loges.

Et selon L'Equipe, Neymar est apparu nettement moins abattu que cela se disait. Et la star du Paris Saint-Germain semble même déjà moins souffrir de cette sérieuse blessure. « Traité à Barcelone et au Camp des Loges pour sa blessure au pied droit, l'attaquant brésilien du PSG Neymar ressent des douleurs moins vives. L’attaquant parisien se sentait mieux vendredi et la douleur était moins intense (...) L’ancien Barcelonais a opté pour un traitement conservateur, à base de kiné, de magnétothérapie et d'injection de PRP (Plasma Riche en Plaquettes), plutôt que pour l'opération, alors même qu'au PSG certains prônaient cette option », explique le quotidien sportif. De là à croire que Neymar pourra éventuellement revenir avant les dix semaines annoncées par le Paris Saint-Germain ?