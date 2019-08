PSG : Neymar un produit rentable ? Le Qatar doit réfléchir

Dans : PSG, Ligue 1.

Enchaînant les blessures depuis janvier dernier, Neymar est actuellement un intermittent du football, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec le Brésil. Mais malgré cela, la star brésilienne du PSG garde une image énorme en matière de marketing, et le Paris SG ne s'y est pas trompé en faisant largement participer Neymar aux opérations commerciales menées en Chine. Oui mais voilà, alors que le joueur souhaite visiblement quitter le Paris Saint-Germain, l'Emir du Qatar doit lui savoir si la balance entre l'apport sportif et commercial de Neymar est équilibrée. Pour Edmilson, interrogé par FootMercato, l'heure est venue de se poser sérieusement la question à Doha, histoire de ne pas vivre encore des saisons compliquées avec Neymar.

Et l'ancien joueur brésilien du FC Barcelone et de l'OL n tourne autour du pot. « C’est une superstar du foot. Qui fait beaucoup de publicité pour le championnat. Ce n’est pas forcément le meilleur joueur du monde, mais il a beaucoup de charisme pour le public qui vient le voir au stade. Mais pour ça, il faut que Neymar soit à 100%, parce que pendant ses deux saisons, il n’a pas été à 100% à Paris. Paris a beaucoup donné à Neymar, Neymar n’a pas tout donné. Ses blessures, ses performances au Mondial, etc. Il faut faire un bilan de ses deux saisons, et se demander si le "produit Neymar" est rentable ou non », confie Edmilson, qui attend beaucoup plus de Neymar et ne voit pas le Paris Saint-Germain continuer longtemps à avoir une confiance absolue dans un joueur recruté 222ME pour aider le PSG à gagner la Ligue des Champions.