PSG : Neymar trop gros ? Vikash ose....

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a encore fait la différence en toute fin de match, dimanche soir au Groupama Stadium contre Lyon. Mais si l'attaquant du Paris Saint-Germain a réussi un beau geste, et si le PSG a semblé largement supérieur à son adversaire du soir, Vikash Dhorasoo se demande quand même si Neymar est au sommet de sa forme physique. Pour l'ancien joueur du Paris SG et de l'OL, la star brésilienne a visiblement pris du bon temps, et des kilos, durant cet été très agité pour Neymar Jr. Sur Yahoo, Vikash Dhorasoo a donné sa version des faits et son diagnostic.

« Contre le PSG, Lyon n’a pas existé et trois jours après avoir joué contre le Real Madrid, refaire une performance de ce niveau c’était assez impressionnant. Ils ont eu des possibilités de marquer, même s’ils étaient très compacts. En deuxième mi-temps, c’était un peu moins visible, même si là encore Lyon n’a pas existé. Moi je trouve que ce qu’a fait Paris face à l’OL c’est impressionnant (...) Neymar n’est pas en super forme, je le trouve plus gros qu’avant, physiquement il n'est pas au top. Je n’ai pas vu le Neymar qui provoque en permanence », a confié le consultant du portail.