PSG : Neymar transféré ? Al-Khelaïfi prépare une splendide réponse

Entre les rumeurs sur ses supposées envie de transferts, ses problèmes juridiques avec la plainte à son encontre pour viol et ceux physiques avec sa blessure sérieuse à la cheville, Neymar passe un été bien plus chaud qu’il ne l’aurait pensé. Surtout que le Brésilien se préparait principalement à disputer la Copa America avec sa sélection, avant que ce grand rendez-vous ne lui passe une nouvelle fois sous le nez. Mais pendant qu’il fait les gros titres de la presse sportive internationale, ses avocats s’activent en coulisses pour mettre sur pied une très belle réponse.

Ainsi, Paris Team affirme ce samedi qu’un accord a été trouvé entre les représentants de Neymar et les dirigeants parisiens pour une prolongation de contrat. Al-Khelaïfi a entamé les démarches il y a plusieurs mois de cela, et les évènements récents n’auraient pas freiné les ardeurs loin de là. Cette confiance continue devrait donc déboucher sur un nouveau contrat prolongé de deux ans, et courant dès lors jusqu’en juin 2024, avec une option pour une année supplémentaire. Il ne resterait plus que l’approbation de Leonardo pour boucler cette opération qui ne sera pas forcément officialisé prochainement, Neymar étant en repos au Brésil et le PSG ayant beaucoup de dossiers à régler pour les prochaines semaines.