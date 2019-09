PSG : Neymar, toujours le seul qui s'assoit à la table de Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1.

Victorieux de la Copa America sans Neymar, le Brésil retrouve sa star mondiale à l’occasion de la rentrée internationale, avec deux matchs amicaux au programme.

Le retour du joueur du PSG divise dans le pays, étant donné que cela fait trois mois qu’il n’a pas fait un match, et devrait être titulaire la nuit prochaine face à la Colombie. Certains contestent même sa présence, et auraient préféré que le sélectionneur national fasse appel aux jeunes pour préparer l’avenir, et attendre au moins que Neymar enchaine les matchs avec Paris avant de le faire revenir. Ce n’est pas du tout l’opinion de Tite, persuadé qu’on ne peut pas se passer de l’ancien prodige de Santos, qui est toujours le numéro 3 mondial du football, comme il a souvent été présenté avant son effondrement de ces deux dernières années.

« C’est un joueur du top 3 selon moi. D’un point de vue technique individuelle, je place Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au-dessus. Entre lui et Hazard, les deux sont extraordinaires, mais je donne un avantage à Neymar : ils pensent la même chose, mais Neymar exécute plus vite. En bonne condition physique, c’est imparable », a souligné le sélectionneur brésilien, pas forcément très objectif avec sa superstar, qui ne se voyait certainement pas du tout rester à Paris pendant les matchs internationaux, dans la foulée de la fin du marché des transferts.