PSG : Neymar taclé par Leboeuf, on aura tout vu !

Invité à s'exprimer sur le cas de Neymar au Paris Saint-Germain, Frank Leboeuf a franchement critiqué l'attaquant brésilien.

Depuis le début de la saison, Neymar est plus ou moins irréprochable. Très bon face à Liverpool en Ligue des Champions mercredi (2-1), la star auriverde montre semaine après semaine toute son implication au sein du club de la capitale. Et pourtant, le joueur de 26 ans continue de s'attirer les foudres de certains suiveurs du PSG. Si Jürgen Klopp a parlé de « maternelle » pour qualifier les roulades de l'attaquant parisien, Frank Leboeuf, lui, a complètement fustigé l'attitude dérangeante de Neymar sur les terrains.

« À la place de l’arbitre, je ne siffle rien sur Neymar. Les trois-quart du temps, c’est du cinéma. Et c’est fatigant, ça énerve les joueurs. S’il avait joué à mon époque, je vous garantis que je n’aurais pas fini le match, et lui l’aurait terminé à l’infirmerie. Il se fout de la gueule des gens, il se fout de la gueule des défenseurs. Je n’ai pas vu Mané faire ça, je ne vois pas Firmino faire ça, je ne vois pas Mbappé non plus. Il n’y en a qu’un qui fait ça, il a fait rire le monde entier pendant la Coupe du Monde. Quand est-ce qu’il compte s’arrêter ce joueur ? », s'est exclamé, sur RMC, le champion du monde 1998, qui estime donc que les simulations de Neymar sont un vrai problème pour l'avenir du PSG en Ligue des Champions, si les arbitres venaient à ne plus tomber dans le panneau.