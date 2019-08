PSG : Neymar soulagé, il ne crie pas vengeance !

Dans : PSG, Ligue 1.

Via son compte Instagram, Neymar a rapidement réagi à l'annonce du classement sans suite de la plainte pour viol qu'une jeune brésilienne avait déposée contre lui en juin dernier. Si la star brésilienne du Paris Saint-Germain confie son soulagement, il ne veut pas s'en prendre à celle qui l'a mis dans une situation très grave pendant plusieurs semaines.

« Cela sera un chapitre qui ne sera jamais oublié dans ma vie pour de nombreuses raisons, la principale étant le DOMMAGE causé à ma famille et aux personnes qui me connaissent vraiment. Je suis honnête et je ne vais dire pas que je suis heureux, mais je suis soulagé. La cicatrice continuera à me rappeler à quel point un être humain peut faire de bonnes choses, mais aussi faire des MAUVAISES choses! Oui, mon monde s'est effondré et je suis allé au sol ... mais comme le dit une légende du jiu-jitsu "pour beaucoup, le sol est la fin de tout, pour nous ce n'est que le début" Que ce soit le début, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont subi ce genre de fausses accusations et surtout pour chaque femme réellement victime de cet acte », a confié Neymar en réaction à cette bonne nouvelle pour lui. La première depuis longtemps.