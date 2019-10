PSG : Neymar snobe le foot, il va gâcher sa carrière

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Dimanche après-midi, Neymar s’est de nouveau blessé. Au cours du match entre le Brésil et le Nigéria à Singapour, l’international auriverde s’est fait mal à la cuisse et sera absent des terrains pour les quatre prochaines semaines. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain et pour l’ancien joueur du FC Barcelone, qui n’a néanmoins rien de bien surprenant selon Dave Appadoo. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le consultant a tout simplement estimé que le n°10 de Paris payait son manque de professionnalisme et ses trop nombreuses activités en dehors des terrains…

« Une blessure inquiétante pour Neymar ? Oui, je suis inquiet d’une manière générale. Je trouve que plus ça va, plus il y a des chutes, des rechutes, des blessures qui sont parfois graves ou des petits ennuis musculaires. Alors qu’avant, c’était quelqu’un de fiable, à part sa blessure en 2014 à la Coupe du Monde. Là, ça se répète de plus en plus. Et avec ce genre de blessures musculaires, on ne peut pas ne pas penser à son investissement, à son professionnalisme. Neymar n’est pas Cristiano Ronaldo. Il paye ses activités en dehors du foot. Il n’a pas une hygiène de vie à la hauteur. À force d’être absent, il va finir par passer à côté du grand destin qui l’attend » a détaillé le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si à 27 ans, Neymar peut se ressaisir pour terminer sa carrière en boulet de canon.