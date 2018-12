PSG : Neymar simule, Pierre Ménès l’avoue mais accuse les défenseurs

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans son équipe type de Ligue 1 à mi-saison, Pierre Ménès a nommé quatre joueurs du Paris Saint-Germain dont Neymar.

Un choix logique, tant le Brésilien a porté le champion de France depuis le début de l’exercice. Les chiffres le confirment puisque le meneur de jeu totalise 11 buts et 5 passes décisives en championnat. C’est largement suffisant pour mériter les compliments du consultant, qui l’a même défendu sur sa tendance à accentuer les fautes adverses. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone serait contraint de simuler à cause du traitement infligé par les défenseurs.

« Son replacement dans l’axe lui a été bénéfique et je pense qu’il a compris beaucoup de choses. Les gens ont un peu oublié qu’il était arrivé à la Coupe du Monde à court de forme et de compétition. Alors il a parfois simulé mais bon, vu le nombre de coups qu’il prend dans un match, il ne se jetait pas tout seul au sol en permanence non plus, a expliqué Pierre Ménès sur son blog Canal+. Il a gommé ça depuis et surtout, Neymar c’est but(s) et/ou passe(s) décisive(s) à chaque match, quel que soit l’adversaire. Quand il n’est pas là, le PSG n’est pas le même. Et surtout, il a l’air enfin heureux à Paris. » De bon augure avant la deuxième partie de saison et les gros rendez-vous européens qui arrivent.