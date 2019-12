PSG : Neymar simulateur, Pierre Ménès s'énerve

Dans : PSG.

Mardi soir, Neymar était sur le banc des remplaçants à l’occasion du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid à Santiago Bernabeu.

Les premiers échos faisaient état d’une belle réaction de Neymar malgré ce choix de Thomas Tuchel. Mais dimanche soir, la journaliste Isabela Pagliari affirmait que le Brésilien n’avait en réalité pas apprécié du tout cette mise à l’écart, et qu’il en voulait secrètement à son entraîneur. « Je sais que Neymar n’a pas du tout apprécié, même s’ils vont faire semblant d’évoquer un accord entre toutes les parties. Neymar était triste, très énervé » a notamment indiqué la journaliste proche du clan brésilien du Paris Saint-Germain.

Une information fermement démentie par Pierre Ménès, lequel a indiqué sur l’antenne de Canal Plus que les premiers échos étaient les bons, et que Neymar n’avait absolument pas mal pris sa non-titularisation en Espagne. « Si je peux vous rassurer, Neymar est intelligent, car il ne l’a absolument pas mal pris. Il l’a su le matin, il n’a absolument pas fait la gueule. On a pu voir quand il est rentré qu’il était très souriant. (…) Faut arrêter de tout surinterpréter avec Neymar. Il surjoue la colère, il surjoue la remontada… Non, il a juste compris qu’il n’avait pas joué pendant six semaines et qu’il n’était pas bien » a confié le chroniqueur du Canal Football Club, pour qui Neymar n’a absolument pas ressenti d’injustice ou de frustration après cette soirée madrilène.