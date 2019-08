PSG : Neymar se tait, ça rend fou le Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Depuis 48 heures, et la venue à Paris d'une délégation du FC Barcelone dans la capitale afin de parler avec Leonardo d'un possible transfert de Neymar, le dossier semble totalement à l'arrêt. D'un côté le PSG veut toujours deux joueurs et de l'argent, tandis que le Barça n'envisage qu'un échange sans cash, sauf à prévoir un prêt avec option d'achat obligatoire, ce que le Paris SG a refusé. Aucune rencontre entre Nasser Al-Khelaifi et Josep Maria Bartomeu n'étant prévue lors de la réunion des clubs européens ce jeudi et vendredi à Liverpool, et pour cause le président de Barcelone n'y assistera pas, la situation est totalement figée.

Et du côté du FC Barcelone, on commence à sérieusement ruer dans les brancards malgré les nombreux signaux envoyés par le clan Neymar pour accélérer le retour de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Selon Mundo Deportivo, le Barça ne comprend pas pourquoi Neymar Jr ne sort pas de son mutisme et fasse savoir frontalement qu'il veut quitter le PSG dès ce mercato. Une telle déclaration serait un énorme coup de pouce pour le club catalan, qui estime que le joueur brésilien mettrait une pression XXL sur Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et l'Emir du Qatar en faisant une sortie médiatique d'envergure. Mais en décidant de se taire, Neymar a visiblement choisi une stratégie toute personnelle, ne voulant probablement pas se tirer une balle dans le pied (surtout le droit) s'il devait finalement rester au Paris Saint-Germain. N'en déplaise au FC Barcelone.