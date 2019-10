PSG : Neymar se soigne à Paris, pour mieux rejouer avec le Brésil

Dans : PSG, Ligue 1.

Relativement absent de l’infirmerie lors de son passage au FC Barcelone, Neymar ne dispute plus que des bouts de saison depuis qu’il est arrivé au PSG.

Le numéro 10 a connu deux grosses blessures au pied en 2018 et 2019, et après un début de saison marqué par un mois sans ballon autour de son transfert, il a ensuite repris le chemin du championnat tout en étant suspendu en Ligue des Champions. Et son retour dans l’épreuve reine devra encore attendre, puisque le voilà désormais blessé à la cuisse pour plusieurs semaines, après sa sortie lors du match amical du Brésil face au Nigéria.

Un enchainement qui marque les esprits, d’autant plus que, selon le protocole mis en place, Neymar sera prêt à reprendre la compétition pour… les matchs internationaux de la mi-novembre. Le PSG va-t-il taper du poing sur la table et demander au Brésil de ménager son meneur de jeu, alors que les matchs auront lieu dans le Golfe Persique ? Ce n’est pas la tendance selon L’Equipe, pour qui le Paris Saint-Germain verrait d’un bon œil ce retour à la compétition afin de redonner du temps de jeu à son joueur. Un avis discutable, surtout si le Brésil fait de nouveau enchainer les matchs sans ménager sa star. Car si ça continue de la sorte, Neymar aura disputé plus de matchs cette saison avec la Seleçao qu’avec le PSG.