PSG : Neymar se fait la malle, Henrique a encore humilié Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour une fois, ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi, qui a certainement la tête ailleurs avec son actualité chargée, qui a craqué.

Ce jeudi, Neymar n’était pas au dernier entrainement de la saison au Paris Saint-Germain. Suspendu pour le match de ce vendredi face à Reims, l’attaquant brésilien a pris la destination du Brésil juste après le gala de la fondation du PSG, et avant la date demandée qui était vendredi soir, après le dernier match de la saison. Un passe-droit qui a surpris même au sein du club de la capitale, puisqu’il était bien demandé à tout l’effectif de rester ensemble jusqu’au bout.

🔴🔵 Le retour anticipé de @neymarjr au Brésil a été validé par Antero #Henrique contre l'avis de @TTuchelofficial. #psg — Paris United (@parisunited6) 24 mai 2019

Même Thomas Tuchel n’a pas masqué son étonnement au sujet du départ de l’ancien barcelonais en conférence de presse, faisant bien comprendre que ce n’était pas de son ressort, et qu’il n’était pas d’accord avec cela. Et ce vendredi, Paris United vend la mèche et annonce que l’autorisation de partir plus tôt que prévue est venue d’Antero Henrique. Le directeur sportif portugais a validé le départ de Neymar, tout en sachant que Tuchel n’y était pas favorable. Un nouveau couac pour l’image du club de la capitale, et surtout une dernière preuve des relations très fraiches qu’entretiennent les deux hommes en charge du secteur sportif au PSG.