PSG : Neymar saute de joie devant sa TV, Vincent Duluc le calme

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les images ont fait la fierté des supporters parisiens, et ont surtout démontré que Neymar suivait avec passion le parcours de ses coéquipiers pendant son absence sur blessure.

Touché au pied et forfait pour encore plusieurs semaines, le numéro 10 du PSG n’a pas hésité à sauter dans tous les sens lors des deux buts marqués par son équipe à Manchester United, mardi soir. Pour ceux qui voyaient déjà le Brésilien zapper les matchs de son club sous prétexte qu’il n’était pas sur le terrain, le message est en tout cas passé. Et il a été bien reçu, notamment par Vincent Duluc, dont le journal évoque régulièrement le possible malaise entre Neymar et le PSG, ou les éventuelles envie du Brésilien de revenir en Espagne. Pour la plume de L’Equipe, il n’y a aucun doute sur la sincérité de la passion de Neymar pour le Paris Saint-Germain. En revanche, impossible de s’enflammer et d’annoncer, comme le « Ney » l’a fait, que le club de la capitale va gagner la Ligue des Champions.

« Les images de Neymar sont géniales. C’est fantastique. C’est effectivement la preuve qu’il y a quelque chose dans cette équipe. Mais je trouve que je n’en ai pas vu assez pour être sûr que le PSG peut gagner la Ligue des champions », a nuancé le journaliste sur La Chaine L’Equipe. En effet, entre prendre les devants face à Manchester United et aller chercher la Coupe aux grandes oreilles, le chemin est encore long.