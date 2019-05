PSG : Neymar sanctionné, Paris prépare sa riposte secrètement

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n'a rien dit depuis l'incident qui a opposé Neymar à un supporter rennais samedi après la finale de la Coupe de France. Non pas que le club de la capitale se moque de cette histoire tragi-comique, puisque la star brésilienne du PSG risque tout de même une très lourde sanction avec plusieurs matches de suspension. Mais selon O Globo Esporte, généralement très bien informé pour tout ce qui concerne Neymar, du côté du Paris SG on n'est pas resté les bras croisés dans ce dossier. Plusieurs vidéos inédites auraient été récupérées par le club de la capitale, histoire de démontrer que le spectateur a clairement provoqué les joueurs du PSG, et donc Neymar, mais également qu'il n'a pas été aussi sérieusement touché qu'il l'a dit après l'incident.

Et du côté du Paris Saint-Germain, on souhaite même que l'individu en question soit sanctionné compte tenu de son attitude. « Ce type de manifestation ne devrait pas être autorisée dans cette zone du stade. C'est un espace réservé aux récompenses, pour célébrer les joueurs des deux équipes finalistes de la Coupe de France, pas pour des actions verbales très fortes contre nos joueurs. Il y a eu un manque clair de sécurité de la part de l'organisation et cette personne a dépassé les limites. Nous allons discuter avec la FFF pour qu'il soit interdit de stade en France », a prévenu le directeur de la communication du PSG dans des propos relayés par CulturePSG.com.