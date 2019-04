PSG : Neymar sanctionné par Paris pour un motif étonnant ?

Dans : PSG, Ligue 1.

La prime d'éthique touchée par les footballeurs avait fait parler d'elle la saison passée, lorsqu'on avait appris, notamment, que les joueurs du PSG et d'autres clubs de Ligue 1 touchaient par exemple un bonus financier pour aller saluer les supporters. Mais dans les clauses signées dans le cadre de cette prime d'éthique au Paris Saint-Germain, il figure très clairement le fait que les joueurs parisiens doivent éviter « toute propagande politique ou religieuse qui pourrait nuire à l’image et à l’unité du club ». Et cette semaine, Neymar a peut-être franchi la ligne jaune sur ce sujet.

En effet, la star brésilienne du PSG est l'une des vedettes d'une vidéo mise en ligne par Jair Bolsonaro, élu en début d'année président de la république fédérative du Brésil, et dont les idées sont considérées comme d'extrême-droite. Dans ce clip, Neymar Jr explique qu'il accepte une invitation de se rendre en Israël transmise à Jair Bolsonaro par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui cette semaine recevait le chef de l'état brésilien. Si du côté des hautes sphères du Paris Saint-Germain, on n'a pas apprécié la présence de Neymar dans cette vidéo, il reste cependant peu probable qu'on osera taper sur les doigts du joueur brésilien en le privant d'une partie de sa prime d'éthique.