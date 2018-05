PSG : Neymar s'est fait retourner le cerveau

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Avant de repartir au Brésil pour préparer la Coupe du Monde 2018, Neymar a pris une grande décision par rapport à son avenir au sein du Paris Saint-Germain, avec l'aide de Thomas Tuchel.

Absent des terrains depuis le 25 février dernier, et sa grave blessure au pied droit subie lors du Classique face à l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Parc des Princes (3-0), Neymar ne semblait plus trop concerné par la fin de saison de Paris. Opéré au Brésil, l'attaquant brésilien a toutefois effectué un passage express dans la capitale au début du mois de mai pour finaliser sa rééducation et retrouver le chemin de l'entraînement. Mais pas que. La star de 26 ans en a aussi profité pour fêter le quadruplé national avec ses coéquipiers avant de recevoir le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Un titre qu'il remettra en jeu après le Mondial, vu qu'il sera toujours au PSG. En effet, selon Guillem Balague, le Ney a pris la décision de rester à Paris, malgré l'intérêt prononcé du Real Madrid en vue du prochain mercato estival.

« Neymar pensait sérieusement à quitter le PSG. Il n'a pas été le plus heureux du monde cette saison. Et sa suspicion a créé une série d'histoires sur lui et le Real dans la presse. Madrid garde les oreilles ouvertes à ce sujet. Il voulait aussi quitter le Barça après une saison. Il lui faut du temps pour s'installer. Mais maintenant, après avoir bavardé avec Tuchel dimanche dernier, une réunion décrite comme fantastique, Neymar est convaincu que son avenir est à Paris. C'est la nature des jeunes joueurs de classe mondiale : confus avec tant d'opportunités. Aussi, je pense qu'il a réalisé que son départ du PSG était impossible cet été », a lancé, sur Twitter, le célèbre journaliste de Sky Sports, qui ferme donc pour de bon la rumeur autour du départ de Neymar. Une première victoire pour Thomas Tuchel, qui réussit un premier joli coup en mettant sa star dans sa poche, avant de lui donner les clés du jeu parisien la saison prochaine.