PSG : Neymar s'emmêle les pinceaux, Mbappé n'a rien vu

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela saute aux yeux sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue des champions, Neymar et Kylian Mbappé s'entendent comme deux larrons en foire, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Mais la star brésilienne du PSG ne connaît pas encore parfaitement le livret de famille du champion du monde. En effet, ce lundi 17 décembre, Neymar a adressé un message à Kylian Mbappé afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire avec un jour de retard. « Hier, c’était l’anniversaire de ce phénomène. Félicitations frangin, encore de nombreuses acclamations à venir dans ta vie, que Dieu te bénisse et te protège. Toujours ensemble Golden Boy ! », a lancé l'ancien joueur du FC Barcelone, en illustrant son message d'une photo de lui avec Kylian Mbappé dans les vestiaires du Paris Saint-Germain.

Seul petit souci, mais rien de grave, Kylian Mbappé est né un 20 décembre et pas le 16. Visiblement alerté par de très nombreux messages sous son commentaire initial, Neymar a effacé ce dernier. A priori, Mbappé n'a pas prévu d'organiser une énorme fête comme le Brésilien l'avait fait fait en février dernier à quelques jours du match contre le Real Madrid, une soirée qui avait fait couler énormément d'encre.