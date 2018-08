PSG : Neymar s'agenouille devant le « crack » Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d'une entrée fracassante lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Guingamp (3-1), Kylian Mbappé a reçu les félicitations de Neymar.

Pour son premier match depuis sa victoire en finale de la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a montré qu'il n'a rien perdu de son talent pendant l'été. Bien au contraire même. Entré en jeu après la pause, l'attaquant de 19 ans a régalé le public du Roudourou en offrant la victoire à l'équipe de Thomas Tuchel grâce à un doublé de toute beauté, et tout cela après l'égalisation de Neymar sur penalty. Deux joueurs qui font la paire, et pas qu'un peu. Après le troisième but parisien, marqué par Mbappé et lancé par une passe de Neymar, le Français et le Brésilien se sont sautés dans les bras juste pour montrer leur très bonne entente.

Quelques heures après le match, la superstar du PSG a tenu à féliciter son coéquipier tricolore. « Bon travail d’équipe. Bravo Kylian Mbappé. Crack », a lancé, sur Twitter, Neymar, qui sait très bien qu'il a besoin d'un grand Mbappé à ses côtés pour remplir ses objectifs personnels et collectifs à Paris, et notamment en Ligue des Champions. Avec ces deux-là, le PSG peut clairement rêver plus grand !