PSG : Neymar roi de la solidarité, il lâche des milliers d’euros

Rentré au Brésil durant la période de confinement en France à cause de l’épidémie du coronavirus, Neymar multiplie les bonnes actions.

En fin de semaine, l’attaquant du PSG indiquait sur son site internet que sa BD « Neymar Jr Comics » était désormais disponible gratuitement. « Comme nous avons des histoires adaptées à tous les âges, des premiers lecteurs aux adolescents, cela peut être un excellent moyen pour les enfants et les parents de lire ensemble ou de pratiquer la langue étrangère de leur choix » expliquait notamment Neymar. Ce dimanche, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a de nouveau effectué un joli geste de solidarité envers les plus vulnérables en cette période de pandémie du covid-19.

Effectivement, l’ancien joueur de Barcelone a fait un don d’argent en faveur des régions les plus pauvres du Brésil, comme l’a indiqué Luciano Huck, proche du joueur et animateur de télévision brésilienne, via Instagram. « Ensemble, nous voulons encourager la culture du don. Que les gens pensent plus à leur prochain, en particulier dans un moment d’angoisse, d’incertitude et de souffrance. Nous ne collectons pas de dons, nous en faisons et nous mobilisons des amis et de la famille » a indiqué ce proche de Neymar, dont le groupe d’amis s’est mobilisé afin d’effectuer des dons à deux associations brésiliennes, UniãoSP et União Rio, qui luttent contre le coronavirus dans les états de Sao Paulo et de Rio de Janeiro. Les gestes de Neymar, parfois critiqués au Brésil ces derniers jours en raison de quelques violations de la quarantaine, seront grandement appréciés en Amérique du Sud.