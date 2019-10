PSG : Neymar rêvait du Barça, le Barça rêve d'un Titi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Durant tout l’été, le FC Barcelone a été associé au Paris Saint-Germain durant le mercato. Et pour cause, le champion d’Espagne en titre a fait son maximum pour recruter Neymar. Mais dans ce dossier, Leonardo s’est montré inflexible en refusant les diverses offres catalanes. Et dans la foulée, le directeur sportif du PSG avait fait signer Xavi Simons, pépite de 16 ans couvée par le club catalan. Cet hiver, Barcelone va passer son tour et attendre l’été 2020 avant peut-être de revenir à la charge pour tenter de signer Neymar. En revanche, un autre joueur du Paris Saint-Germain, beaucoup moins connu et nettement moins médiatisé, a suscité l’attention des recruteurs barcelonais.

En effet, L’Equipe révèle qu’un joueur des équipes du jeune du PSG figure dans le viseur de Barcelone : Edouard Michut, jeune milieu de 16 ans. Selon le quotidien national, une rencontre a d’ores et déjà eu lieu entre les dirigeants du Barça et l’entourage du joueur. Une proposition concrète aurait même découlé de cette entrevue entre le géant d'Espagne et l'agent du milieu parisien. Reste à voir quelle sera la décision du jeune Parisien, également courtisé par Valence et Manchester City, et qui n’a pas encore signé de contrat professionnel avec le PSG. Actuellement, il est sous contrat aspirant avec le Paris SG jusqu’en juin 2021. Nul doute que ce dossier risque de faire parler dans les semaines à venir au vu de la cote du joueur en Europe…