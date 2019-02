PSG : Neymar restera à Paris, son père siffle la fin du mercato bidon

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tandis que son fils se remet doucement mais sûrement de sa fracture au 5e métatarse du pied droit, Neymar Sr est intervenu ce dimanche lors de Téléfoot afin de mettre les choses au point concernant la carrière de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Car depuis qu'il a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, Neymar Jr fait l'objet de nombreuses rumeurs en Espagne, où l'on a mal vécu le départ de l'attaquant du Barça, le retour du joueur parisien en Liga étant régulièrement évoqué. Mais pour le père de Neymar, tout cela n'est que du fantasme et pas du tout la réalité.

« Il y a deux personnes qui parlent pour Neymar, il a Neymar et moi. Et à aucun moment, nous avons parlé avec Barcelone. Est-ce qu'un jour, quelqu'un a entendu ces propos sortir de notre bouche concernant cette intention d'un retour à Barcelone ? Non ! Bien sûr que Barcelone est une grande équipe et nous avons tous été heureux là-bas. Mais c'est évident, dès que l'on parle de transfert,, le nom de Neymar ressort toujours. Impossible de laisser un joueur tel que lui en dehors de ces rumeurs. Evidemment, ce ne sont que des mensonges et il n'y a eu aucun appel avec Barcelone. Mais ces rumeurs nous amusent beaucoup, les journalistes sont drôles, cela nous distrait énormément. Le futur de Neymar est à Paris, son présent est à Paris. C'est difficile de parler de l'avenir car, dans le football, cela peut changer à tout moment mais son présent est à Paris », a expliqué Neymar Sr sur TF1. On peut tout de même parier que dès le mercato d'été, la presse espagnole remettra en route la machine à rumeurs sur le joueur brésilien du Paris Saint-Germain.