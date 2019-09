PSG : Neymar reste, alors c'est qui le patron à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En refusant les différentes offres du FC Barcelone pour Neymar au mercato, Leonardo a prouvé que le Paris Saint-Germain avait de nouveau un véritable patron. Inflexible, le directeur sportif brésilien n’a jamais dévié de sa ligne de conduite, lui qui avait fixé à minimum 200 ME le prix de Neymar, une somme que Barcelone n’a pas réussi à atteindre. Pour Habib Beye, c’est la preuve que Paris a de nouveau un patron, capable de se faire respecter et de redorer l’image de l’institution PSG. Les fans seront certainement d’accord même si nombreux étaient ceux qui voulaient voir Neymar partir.

« On attend que Barcelone pose l’argent demandé, c’est aussi simple. Le PSG reste en position de force. Leonardo se comporte comme un dirigeant de grand club. Il a gardé sa ligne de conduite. Si Neymar reste, il jouera et il se remettra à être un joueur du PSG. Il n’aura plus le choix qu’être bon. Il a été blessé dans tous les moments importants et n’a pas gagné la Copa America. Il ne peut pas se mettre dans la position de celui qui ne veut pas jouer ou qui ronronne. Il devra briller. Et vous verrez qu’il sera bon avec le PSG » a indiqué le consultant, ravi de voir que le PSG compte un homme fort qui sait ce qu’il veut et qui ne se fait pas marcher dessus par les géants d’Europe comme Barcelone.