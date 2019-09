PSG : Neymar reste à Paris, tout le monde est perdant !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La nouvelle est tombée samedi, à la surprise générale. Malgré des négociations très poussées, Neymar a pris la décision de rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Brésilien, bien conscient que son dossier était quasiment impossible à conclure pour le FC Barcelone, a accepté l’idée de faire une dernière année dans la capitale française. Une nouvelle qui fait énormément réagir et qui pose certaines conditions. Comme celle de savoir qui va sortir gagnant de cette histoire. Pour Bixente Lizarazu c’est très simple, tout le monde ressort perdant de ce feuilleton long de deux mois.

« Tout le monde est perdant. Neymar le premier. Il a été prêt à payer pour aller dans une autre équipe… qu’est-ce que ça veut dire… On l’a reçu avec un tapis rouge, la Tour Eiffel, etc, et il est prêt à payer pour partir… C’est un bordel à gérer ce joueur-là. Depuis deux ans il est ingérable. Tu veux montrer que l’institution est forte et tu as ce joueur dans l’effectif… » a regretté le consultant de TF1, pour qui il est clair que le feuilleton Neymar 2019 va laisser des traces au Paris Saint-Germain. Reste à voir quelle communication le club utilisera-t-il pour réhabiliter l’image de sa star brésilienne, laquelle fera son retour à la compétition après la trêve internationale avec le PSG.