PSG : Neymar reste à Paris, il est aux anges !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après de longues tergiversassions et des négociations très serrées entre Paris et Barcelone, Neymar n’a finalement fait l’objet d’aucun accord.

Le Brésilien est donc parti pour une troisième saison dans la capitale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters et les observateurs sont divisés au sujet de l’avenir de la star brésilienne, tant ils étaient nombreux à vouloir le voir partir. Mais pour Arsène Wenger, c’est une excellente nouvelle pour le PSG de voir l’un des meilleurs joueurs du monde rester au club. Et cela en dépit de sa personnalité très particulière.

« Neymar fait partie des meilleurs joueurs au monde et je suis content qu’il reste au PSG. Quand tu perds et des deux ou trois meilleurs joueurs au monde, une loi dans notre milieu veut que l’année d’après, tu perds l’autre. Il est très difficile d’avoir des joueurs qui font la différence, même si vous avez de l’argent. Quand vous les avez, il faut les garder » a commenté l’ancien entraîneur d’Arsenal sur l’antenne de beIN SPORTS. Chacun se fera son avis sur la question mais sportivement, il est évident qu’il est difficile de considérer comme une mauvaise nouvelle le fait que Neymar reste à Paris…