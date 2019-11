PSG : Neymar remplaçant, il peut faire exploser le vestiaire !

Dans : PSG.

Neymar n’est pas titulaire pour le match de Ligue des Champions face au Real Madrid, ce mardi soir. Une décision forte de Thomas Tuchel qui ne plait pas au Brésilien.

Très loin de sa forme optimale face à Lille le week-end dernier, Neymar a aggravé son cas en ne regagnant pas le banc de touche à sa sortie, préférant rejoindre directement les vestiaires. Un comportement de diva qui fait suite à son passage éclair à Madrid à l’approche de sa reprise de la compétition, qui n’avait déjà pas été bien vu par Thomas Tuchel. Résultat, l’entraineur allemand a joint le geste à la parole en décidant de ne pas titulariser son numéro 10 pour le match phare de ce mardi soir à Santiago Bernabeu. Ce que le Brésilien n'a pas digéré, selon une source proche.



« Neymar est à 100 %, il n’a pas de douleurs mais il est fâché de voir que Tuchel a décidé de le laisser sur le banc. C’est sur et certain. Je pense qu’il va y avoir un problème dans le vestiaire. Cela a déjà été le cas face à Lille, où il est rentré directement car il déteste être remplacé. C’était déjà le cas à Barcelone. C’est un choix fort de Tuchel qui va avoir des conséquences. J’espère que Neymar va comprendre la situation. Car pendant qu’il était absent, pour suspension et blessure, il a vu le PSG gagner des gros matchs de Ligue des Champions. Il n’est plus aussi indispensable qu’avant. C’est bien pour le PSG, mais Neymar doit attendre, car Icardi et Di Maria, tu peux pas les sortir actuellement, sinon tu perds aussi le vestiaire. Il va devoir être patient, et ce n’est pas la qualité de Neymar » a confié sur RMC Isabela Pagliari, très proche du clan Neymar et pour qui ce match de mardi soir face au Real Madrid pourrait être l’un des tournants de la saison du PSG, notamment dans la gestion de son Brésilien.