PSG : Neymar reçoit brutalement une mauvaise nouvelle

Cet été, Neymar était décidé à quitter le Paris Saint-Germain au mercato. Et pour cause, le Brésilien estimait que la France représentait trop de mauvais souvenirs pour lui, entre blessures à répétition et ennuis judiciaires. Le FC Barcelone a fait son maximum pour le rapatrier, mais aucun deal n’a finalement été conclu avec Leonardo. Par ailleurs, le joueur du PSG avait un léger espoir que la situation se décante grâce au Real Madrid. Mais Zinedine Zidane, qui rêve de Paul Pogba et de Kylian Mbappé pour le futur, n’a pas donné son feu vert à Florentino Pérez.

Par ailleurs, l’opportunité de signer au Real Madrid ne devrait pas se présenter dans un avenir proche. Car pour Eduardo Inda, directeur du média espagnol OK-Diario, « Neymar ne signera jamais au Real Madrid. Les millions d’euros seront économisés par le club d’ici à ce que Kylian Mbappé et Paul Pogba signent au Real ». L’international brésilien peut donc déjà oublier un éventuel transfert à Madrid même si évidemment, sa priorité demeure un transfert au FC Barcelone. Reste désormais à voir si le champion d’Espagne en titre, qui a dépensé 120 ME pour attirer Antoine Griezmann cet été, aura les moyens de recruter le n°10 de Paris au prochain mercato.