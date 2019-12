PSG : Neymar réclamé par Messi, un coup tordu signé Nasser et Leo ?

Dans : PSG.

Cette semaine, une rumeur a circulé sur un contact direct entre Lionel Messi et Neymar, la star argentine mettant son poids dans la balance pour faire revenir le Brésilien du PSG. Mais tout cela serait bidon.

Présent cette semaine à Barcelone pour rencontre Lionel Messi, et probablement préparer la remise du Ballon d’Or à la star argentine du Barça, la rédaction de France-Football a enflammé le mercato en affirmant que via WhatsApp, Léo Messi avait contacté Neymar après la désastreuse élimination en Ligue des champions à Liverpool. Ce message avait un but, lui demander de revenir au FC Barcelone en lui précisant que deux ans il allait quitter le club catalan ce qui pourrait permettre au joueur du Paris Saint-Germain de devenir le patron du Barça. De quoi forcément mettre un peu d’huile sur le feu compte tenu des événements du dernier mercato estival, et relancer les supputations pour le marché des transferts 2020.

Mais Miguel Rico, directeur adjoint du Mundo Deportivo, affirme que tout cela est une pure invention. Des proches de Lionel Messi ont précisé au journaliste espagnol qu’après l’élimination du Barça, l’Argentin était plutôt très isolé et ne s’exprimait pas, et que ce message est une pure invention. Et le média proche du FC Barcelone, affirme que cette rumeur a en fait été alimentée par le PSG qui ne refuse plus de voir partir Neymar l’été prochain et a donc fait circuler ce bruit pour remettre le sujet en haut de la pile, alors que c’est plutôt le cas Kylian Mbappé qui inquiète Nasser Al-Khelaifi et Leonardo en ce moment. Le feuilleton Neymar 2020 s'annonce succulent.