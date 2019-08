PSG : Neymar qui reste, ce n’est pas loin d’être un coup de génie

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours pas d’issue en vue dans le dossier Neymar, et cela semble être la tendance forte de cette dernière ligne droite. A ce moment du marché des transferts, il faudrait vraiment une offre difficile à refuser pour faire craquer le Paris Saint-Germain. Dès lors, comment parvenir à réconcilier Neymar et le PSG, mais aussi Neymar et les supporters ? Gilles Favard est persuadé qu’un calendrier bien préparé va permettre de remettre tout le monde d’aplomb.

« On arrive à neuf jours de la fin du mercato. Les gros transferts ne se font pas en 48 heures. Si Neymar devait partir, il faudrait qu’il le remplace. Il ne peut pas partir dans les trois quatre derniers jours, le PSG n’aurait pas le temps de se retourner. Je pense que mardi on sera au courant de ce qu’il va se passer. S’il est encore-là le 3 septembre, Neymar sera la meilleure recrue du PSG cet été. Le calendrier est fait d’une certaine façon. La semaine prochaine, ils se déplacent à Metz. Si ça se règle, il peut jouer et après c’est la trêve internationale. Pendant 15 jours, on ne le voit pas et la digestion elle commence », a livré le consultant de La Chaine L’Equipe, qui sait bien que de toute façon, au sein du club, comme pour Neymar et les supporters, il faudra bien faire avec et fumer le calumet de la paix si jamais le Brésilien venait à rester.