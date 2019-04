PSG : Neymar protégé par les arbitres ? Paris fait une demande

Dans : PSG, Ligue 1.

A priori le retour de Neymar est pour ce dimanche soir, la star brésilienne du Paris Saint-Germain semblant être à même de jouer au moins le dernier quart d'heure face à l'AS Monaco au Parc des Princes, histoire d'être totalement prêt pour la finale du week-end prochain contre Rennes. Mais, avant ce retour de Neymar, la question s'est nouveau posée de savoir si ce dernier devait faire évoluer son style de jeu afin de ne pas risquer les coups et une nouvelle blessure. Pour Thomas Tuchel, ce serait une catastrophe si son joueur devait changer ses habitudes juste pour ne pas être ciblé.

Et l'entraîneur du PSG de demander aux arbitres de protéger Neymar. « J’espère honnêtement qu'après cette blessure il gardera sa passion du jeu, car c’est un joueur spécial, tout le monde va au stade pour le voir évoluer. Il affectionne les duels, c’est son style, et peut-être qu’on le verra dimanche. En tout cas, je l’espère. Le plus important concernant Ney, c’est qu’il se sente libre sur le terrain, heureux de jouer sans appréhension, qu’il soit protégé par l’arbitre, aussi », a prévenu Thomas Tuchel, histoire de placer tout le monde devant ses responsabilités et cela même si les arbitres n'ont pas vraiment à adapter les règles au jeu de Neymar.