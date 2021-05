PSG : Neymar promet la guerre à City

Dans : PSG.

Décevant au match aller, notamment en deuxième période, Neymar aborde le match retour contre Manchester City avec beaucoup de motivation.

Buteur face à Lens samedi après-midi, Neymar a également été victime de nombreuses fautes, ce qui a conduit Leonardo à s'en prendre à l'arbitre. Finalement plus de peur que de mal, Ney a terminé le match sans subir de blessure, et le PSG a remporté trois points capitaux pour continuer à rêver du titre. Pour le site officiel du club, le Brésilien s'est exprimé suite à la victoire des siens, avec l'objectif Ligue des Champions bien en tête. « La première chose à faire maintenant, c’est de se reposer, puis de nous reconcentrer à fond sur la Ligue des champions. Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner » a expliqué le numéro 10.

Neymar promet la guerre à City

Décrié pour son match aller décevant, à l'instar de Kylian Mbappé, Neymar semble pourtant pleinement motivé pour inverser la tendance mardi soir. « Je pense que chaque Parisien doit croire en nous! Je suis en première ligne, et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain » a enchaîné l'attaquant. Absent de la double confrontation contre le Barça, Neymar s'était montré décisif face au Bayern en délivrant deux passes décisives. Toutefois, il n'a pour le moment pas marqué le moindre but depuis le début des matchs à élimination direct. L'international auriverde aura l'occasion de se racheter mardi soir à Etihad Stadium. Il sera en tout cas, comme son ami Kylian Mbappé, attendu au tournant.