PSG : Neymar au Barça, Madrid prépare un coup tordu !

La délégation du FC Barcelone, débarquée mardi à Paris, est repartie sans un accord officiel pour le transfert de Neymar, mais pense avoir tout de même fait quelques progrès dans les négociations avec le PSG. A priori, Leonardo accepte le principe de la présence d'un ou deux joueurs dans la transaction, à priori Ivan Rakitic et Philippe Coutinho, mais cela coince encore totalement sur le montant en cash que l'Emir du Qatar exige dans cette opération, et que le Barça ne semble pas pouvoir, ou vouloir, payer. Que ce soit en Espagne ou en France, des sources affirment que le dossier pourrait avancer encore positivement dans les trois prochains jours.

Mais si le FC Barcelone se frotte les mains, le club catalan devrait tout de même se méfier de l'attitude à priori passive du Real Madrid dans le dossier Neymar. Car selon L'Equipe et Sport, si Leonardo fait traîner les choses, c'est que le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a la certitude que Florentino Perez et Zinedine Zidane sont prêts à contrer l'offre du Barça pour piquer le joueur brésilien sous le nez de son rival éternel. Pour l'instant, les Merengue n'ont pas fait la moindre offre officielle au PSG pour Neymar Jr, mais ils auraient tout de même obtenu une réponse positive du clan Neymar s'ils devaient passer à l'attaque. Et une fois qu'ils en sauront plus sur l'accord qui se dessine du côté du Barça, alors ils lanceront l'assaut. La lutte finale s'annonce intense, ce qui confirme qu'il est désormais peu probable que la star brésilienne du Paris Saint-Germain soit en Ligue 1 cette saison.