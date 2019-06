PSG : Neymar prêt à quitter Paris, la bombe signée TF1 !

Dans : PSG, Mercato.

C'est peu de le dire, Neymar Jr traverse des heures difficiles que ce soit sur le plan sportif, mais également sur le plan privé. Forfait pour la Copa Americain suite à une blessure à la cheville qui va l'éloigner des terrains pendant quatre semaines selon le staff médical du Paris Saint-Germain, la star brésilienne du PSG est également au milieu d'une tempête suite à l'accusation de viol fait par une jeune femme. Même si on voit flou dans ce dossier, l'image de Neymar en a pris un vrai coup, l'hygiène de vie du joueur apparaissant sous un jour pour le moins déplorable. Et ce dimanche, TF1 ajoute un peu à la confusion en affirmant que du côté de Neymar Jr on réfléchit très clairement à quitter le Paris SG dès ce mercato 2019.

« Neymar réfléchit depuis plusieurs semaines à un départ cet été. Après deux saisons au Paris Saint-Germain, où il était en phase avec le projet qatari, l'attaquant brésilien ne ressent plus le même feeling au sein de la capitale française (...) Le possible départ d'Antero Henrique, l'homme qui avait fait venir Neymar à Paris lors de l'été 2017, de son poste de directeur sportif, est également à l'origine de la réflexion du joueur. Les deux hommes sont en effet très proches. Neymar est également déçu du manque de considération à son égard en France (...) La première mission de Leonardo, une fois nommé, sera d'essayer de convaincre le Brésilien de poursuivre au PSG. Les deux hommes vont devoir apprendre à se connaître. Car ils ne se connaissent pas, ou très peu », indique Téléfoot, qui précise que pour l'instant Neymar n'a pas donné suite à un contact initié avec le Real Madrid.